Criador de cavalos doa renda de leilão para Associação Juliano Varela

O criador de animais de alta performance Rafael Azambuja anunciou a doação integral da renda obtida com o arremate de sua égua Princess Ren Lena para a Associação Juliano Varela, entidade que há 31 anos atua em Campo Grande no atendimento a pessoas com Síndrome de Down, Autismo, Microcefalia e outras deficiências intelectuais.

A égua da raça Quarto de Milha (QM), nascida em 20 de julho de 2023 e com pelagem rosilho, será leiloada neste sábado (2) às 14h, no CLC, em Campo Grande.

O evento será transmitido ao vivo pela TV 67 Leilões. Filha de Tilly Playboy e Cindy Metallic Time, tendo como avô materno One Time Pepto, Princess Ren Lena representa alto padrão genético no universo do cavalo de competição.

Na última quarta-feira (30), Rafael Azambuja visitou a Unidade II da Associação Juliano Varela, acompanhado de Kaio Fernando e da proprietária da 67 Leilões, Emilene Ribeiro Gonçalves de Albuquerque. Durante a visita, o grupo conheceu as instalações da instituição, interagiu com os colaboradores e conferiu de perto os serviços prestados aos mais de mil assistidos atualmente pela associação.

Um legado de inclusão

Fundada em 28 de janeiro de 1994 por Maria Lúcia Fernandes (Malu), a Associação Juliano Varela nasceu da experiência pessoal da fundadora ao enfrentar o preconceito para matricular seu filho Juliano, nascido com Síndrome de Down em 1992, em escolas regulares.

O desafio levou Malu a criar um espaço especializado e acolhedor, que hoje é referência em Campo Grande. Com o slogan “Do Nascer ao Envelhecer Especial”, a entidade oferece atendimento médico, reabilitação, assistência social, inclusão educacional, atividades culturais, esportivas e de lazer, promovendo a integração e a emancipação social de seus assistidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também