Fazendo o bem: crianças internadas na Santa Casa ganham presentes em ação solidária

A magia do Natal chegou para as crianças internadas no hospital Santa Casa de Campo Grande, nessa segunda-feira (25). Promovida pelo empresário Gean Souza e amigos, a ação solidária levou brinquedos para 60 crianças e animou o feriado por lá.

Ao JD1, Gean contou que a iniciativa começou 20 dias antes do Natal, quando promoveu uma 'vaquinha solidária' para arrecadar dinheiro para a compra dos brinquedos.

No entanto, nem tudo ocorreu como o planejado, mas isso não fez com que ele desistisse. "Fiz uma vaquinha, porém só arrecadei 3% do valor total, que era R$ 3 mil. É difícil alguém ajudar e doar dinheiro, porém não desanimei e comprei tudo. Os 3% deu apenas 84 reais, então precisei investir mais dinheiro, mas ocorreu tudo bem. Todas crianças foram atendidas da Santa Casa, exceto a ala de recém-nascido". relatou ele.

No final deu tudo certo!

"Atendi 60 crianças e chamei dois amigos como voluntários para me ajudar nas entregas. Minha mãe, que mora em outra cidade, também vivenciou esse momento comigo, e compartilhou da felicidade e satisfação de poder proporcionar alegrias como essa. Saímos de lá com coração feliz, tiveram choros de felicidade, das crianças e dos pais também", contou ele.

