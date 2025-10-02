Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos

Filme será exibido no dia 7 de outubro, no Sesc Teatro Prosa e ingressos já estão disponíveis online

02 outubro 2025 - 17h09Taynara Menezes
Bastidores da gravação do filmeBastidores da gravação do filme   (Foto: Divulgação)

O cinema sul-mato-grossense ganha mais uma produção que promete emocionar e provocar reflexões. No próximo dia 7 de outubro, o curta-metragem “Olhos Fechados” estreia em Campo Grande, no Sesc Teatro Prosa, trazendo uma narrativa sensível e inspiradora sobre arte, superação e o poder de enxergar além da visão.

Dirigido por Roberto Leite, o filme conta a história de Guto, um jovem pintor pantaneiro que sonha em ver seu trabalho reconhecido. Ao se mudar para Campo Grande para realizar sua primeira exposição, uma reviravolta muda completamente o rumo de sua vida: Guto perde a visão.

A partir daí, o curta mergulha em uma jornada tocante, mostrando como o olhar verdadeiro pode vir da imaginação, da emoção e da força interior. Para adquirir seu ingresso clique aqui

No elenco, nomes como Leandro Marques, Thais Umar, Breno Moroni, Bianca Machado e Maria Leite dão vida aos personagens com interpretações marcantes. O filme une roteiro poético, direção sensível e uma estética que valoriza as raízes culturais de Mato Grosso do Sul.

Com produção da Zion Filmes, em coprodução com a Chalana Filmes e a Guaraicurus Filmes, “Olhos Fechados” foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e contou com apoio da Fundação de Cultura, Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Comportamento
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Pe. Neif Damião Lescano Nabhan
Comportamento
Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Comportamento
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Evento abre os portões para o público conhecer aeronaves
Cidade
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento
Primeira unidade da rede ficará no Shopping Campo Grande
Comportamento
Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital
Os dois com seus resultados da pescaria
Comportamento
Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
Comportamento
JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul