Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos

O cinema sul-mato-grossense ganha mais uma produção que promete emocionar e provocar reflexões. No próximo dia 7 de outubro, o curta-metragem “Olhos Fechados” estreia em Campo Grande, no Sesc Teatro Prosa, trazendo uma narrativa sensível e inspiradora sobre arte, superação e o poder de enxergar além da visão.

Dirigido por Roberto Leite, o filme conta a história de Guto, um jovem pintor pantaneiro que sonha em ver seu trabalho reconhecido. Ao se mudar para Campo Grande para realizar sua primeira exposição, uma reviravolta muda completamente o rumo de sua vida: Guto perde a visão.

A partir daí, o curta mergulha em uma jornada tocante, mostrando como o olhar verdadeiro pode vir da imaginação, da emoção e da força interior. Para adquirir seu ingresso clique aqui.

No elenco, nomes como Leandro Marques, Thais Umar, Breno Moroni, Bianca Machado e Maria Leite dão vida aos personagens com interpretações marcantes. O filme une roteiro poético, direção sensível e uma estética que valoriza as raízes culturais de Mato Grosso do Sul.

Com produção da Zion Filmes, em coprodução com a Chalana Filmes e a Guaraicurus Filmes, “Olhos Fechados” foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e contou com apoio da Fundação de Cultura, Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).

