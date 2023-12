Curtindo com a família, ator Alexandre Nero passa Natal no interior de MS; Veja

Mais uma visitinha. O ator Alexandre Nero optou por festejar o Natal e a virada para 2024, na região de Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. Nas redes sociais, o global compartilhou idas a chácaras e passeios turísticos na cidade que é a porta de entrada do Pantanal.

Com as festividades de fim de ano, Nero fugiu para MS para passar as festas junto da família da esposa, a figurinista Karen Brusttolin, que mora no Estado.

Junto dos dois filhos, o casal aproveitou o Natal e compartilhou as experiências nas redes sociais.

"Chegamos! Para continuar criando e recriando memórias das pequenas grandes coisas. Dos privilégios de terem avós incríveis, fruta no pé, pé na lama e mente nas nuvens", escreveu Nero.

Durante os passeios pela região de Aquidauana, Nero e a família conheceram o distrito de Camisão. Por lá, o global experimentou um café da manhã típico de peão pantaneiro. Na mesa tinha sopa paraguaia, quebra torto e chipa.

Nero também aproveitou para curtir as belezas naturais da região. Ao fundo do café da manhã, o eterno "Comendador" teve grandes morros e formações rochosas como vista.

Nesta terça-feira (26), após o café da manhã, Nero foi convidado para conhecer uma vinícola em desenvolvimento em Aquidauana. Por lá, o ator pôde se conectar com a natureza e experimentar as delícias sul-mato-grossenses.

"Quem me segue, sabe que quando dá, a família da minha mulher é de Mato Grosso do Sul, eu costumo passar o fim de ano aqui. Fui convidado para conhecer Bonito e pediram para eu fazer um outro caminho para Bonito, que é por Aquidauana. Conheci o Morro do Paxixi e vi o apoio aos empreendedores e ao comércio local", expressou o ator. Veja:

