Comportamento

De brigadeiro em brigadeiro, jovem busca realizar sonho de ser corretor de imóveis

Aos 21 anos, Paulo Cezar vê na venda de doces uma escola de experiência e perseverança

02 setembro 2025 - 15h07Carla Andréa

Determinado a mudar de vida, Paulo Cezar Silva Alves da Costa, de 21 anos, encontrou nos brigadeiros uma forma de sustento e também de aprendizado para o futuro.

Há quase dois anos, ele e a esposa, Claudia Rosa, de 22 anos, percorrem bairros de Campo Grande vendendo os brigadeiros. 

O objetivo de Paulo vai além da confeitaria. Seu sonho é ingressar no ramo imobiliário. “Quero ser empresário na área de imóveis. Vender brigadeiros me dá a experiência de fazer meu próprio salário todo mês e aprender a administrar o que entra. É uma escola para mim”, explicou.

Enquanto não conquista o Creci de corretor, Paulo segue firme com os doces, ao lado da companheira.

A produção é feita pelos dois, em casa, com sabores variados, mas os preferidos continuam sendo o tradicional brigadeiro e o ninho. A caixinha com quatro unidades é vendida por R$ 10.

O jovem trabalha de segunda a sexta-feira, circulando por bairros como Vila Célia, Centro, Cruzeiro, Jardim dos Estados, São Francisco, Jardim Autonomista e Santa Fé. A renda do casal vem inteiramente dessa atividade.

Apesar das dificuldades, Paulo encara cada dia com otimismo e compartilha uma frase que o inspira: “Sempre que saio para vender, repito para mim mesmo: o impossível só demora mais. Isso me motiva a continuar.”

Para ele, cada caixa de brigadeiros vendida é mais um passo na direção de seu sonho de ser empresário.

