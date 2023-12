De repente cinco! Homem desmaia ao descobrir que esposa está grávida de trigêmeos

Um novo vídeo do médico Hugo Garcia, famoso por compartilhar gestações inesperadas de pacientes, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (27). No vídeo, um homem, que não foi identificado e que já tem duas filhas, desmaia ao descobrir que a esposa está grávida de trigêmeos.

Na gravação, a paciente relata que estava usando anticoncepcional quando descobriu a nova gestação. "Eu costumo dizer o seguinte gente, isso é o que eu acho de coração, não é a gente que escolhe os nossos filhos. Lá em cima, com o papai do céu, mora um monte de anjinhos e eles escolhem a gente para cuidar deles", disse o médico no início, enquanto mostra o primeiro bebê.

"Essa mamãe foi muito abençoada, porque olha só, este bebezinho escolheu ela. Só que eu acredito que ela tenha sido uma mãe muito boa. Pai, essa moça é uma boa mãe?", perguntou o profissional. "Excelente!", afirmou o rapaz. "Ela é tão excelente mãe... Dois anjinhos moça, tomando anticoncepcional", declarou ao exibir os dois bebês.

"Está feliz com dois, mãe? Presente de Natal, 26 de dezembro. Só que eu fiquei sabendo que teve briga lá no céu, porque teve briga? porque três escolheram", comemorou o médico, enquanto a mulher ria de felicidade. Em seguida, é possível ouvir um baque, logo após o Dr. Hugo mostra que o pai das crianças desmaiou.

O médico precisou interromper a gravação. "Eu tive que encerrar o vídeo. O pai acabou caindo na hora que a gente revelou que eram três. Foi bem inesperado", explicou ao finalizar. Confira abaixo:

