De volta! Caio Castro curte dias em Ribas do Rio Pardo com amigos

O bom filho a casa torna! Caio Castro curtiu o fim de semana em Ribas do Rio Pardo, a 103 km de Campo Grande. O ator veio com a nova namorada Daia de Paula, para visitar velhos amigos e passar uns dias no rancho de um deles. Nas redes sociais, o ator mostra o lindo pôr do sol de Mato Grosso do Sul.

Em 2022, o artista visitou a cidade para aproveitar o feriado de Páscoa. Desta vez, antes do frio chegar no Estado, o artista, a namorada e os amigos aproveitaram o domingão (11) para pescar, e curtir a netureza.

