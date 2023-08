É por elas: Defensoria orienta e encoraja mulheres vítimas de violência em MS

A violência contra a mulher ainda precisa ser combatida, não apenas em Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. Lidando com vítimas de agressões, o NUDEM (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher), com abrangência estadual, atua pela efetivação do princípio da igualdade de gênero, com especial enfoque em políticas públicas que combatam discriminações sofridas por mulheres diariamente. Ao JD1, a psicóloga jurídica que atua no Núcleo há 9 anos, Keila Oliveira, detalhou sobre o trabalho desenvolvido com esse público.

A finalidade primordial é o atendimento às mulheres em situação de violência de gênero, com atuação nas questões individuais e coletivas. Nesses casos, defensoras e defensores públicos de todo o Estado atuam na defesa dessas mulheres que também podem ser vítimas de violência sexual, obstétrica, doméstica e familiar, etc.

"Estou desde a criação do Núcleo, em 2014. Atendo as mulheres que buscam atendimento na Defensoria Publica, onde faço a acolhida, depois uma análise de risco, e então a validação dos sentimentos, passando depois para as orientações e encaminhamentos para atendimentos psicológicos e outros serviços da Rede", contou Keila.

Segundo dados do órgão, somente em 2023, mais de 1.300 atendimentos foram feitos pelo Núcleo. "Esse número corresponde aos atendimentos aqui da nossa área na Defensoria. A maioria deles são vítimas de violência doméstica, porém realizamos também atendimento de vítimas de estupros, assédio no ambiente de trabalho, violência obstétrica, entre outros", destacou ela.

Conforme ainda a psicóloga, o NUDEM orienta e acompanha mulheres nos processos que tramitam nas varas de violência doméstica, solicita medidas protetivas de urgência ou outras que garantam a integridade física e psicológica da mulher, além de atuar nos processos de feminicídio na defesa da vítima ou de sua memória.

"O Núcleo ajuíza as ações necessárias para o rompimento definitivo do ciclo da violência doméstica, tais como: divórcio, dissolução de união estável, guarda dos filhos, alimentos e partilha de bens", ressaltou.

A área de Psicologia do núcleo visa contribuir para a promoção da saúde mental das mulheres, oferecendo orientação, acolhimento, acompanhamento e avaliação das mulheres diretamente envolvidas na violência de gênero.

No ponto de vista da psicóloga, a divulgação do Agosto Lilás - mês de enfrentamento à violência contra à mulher - tem ajudado mulheres a criarem coragem para enfrentar o problema, além de buscar ajuda e acompanhamento para lidar com o processo. "É notório o aumento de atendimentos nos meses de março e agosto, pois são meses que vários serviços, movimentos e campanhas, debatem o enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso é muito importante. É por elas!", finalizou.

Precisando de ajuda?

O NUDEM realiza atendimentos presenciais de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. De forma mais prática, as mulheres também podem buscar ajuda online, pela plataforma!

Cartilha distribuída pela Núcleo

