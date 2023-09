Depois de setembro, 2023 ainda terá 5 feriados em dias de semana; Confira

Os feriados são sempre bem- vindos, e quem não gosta de aproveitá-los para curtir, não é mesmo?! Setembro chegou trazendo mais um feriadão para quem tem planos de usar as folgas prolongadas para curtir viagens ou recuperar as energias em finais de semana mais compridos. Até o fim do ano, mais 6 feriados vão cair em dias de semana.

O feriado mais próximo é o da Independência do Brasil (7 de setembro), na quinta-feira. Depois, tem a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul (11 de outubro), na quarta. E logo após, o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), em uma quinta-feira.

Em novembro, será a vez do Dia de Finados (2 de novembro), que também cai numa quinta, enquanto a Proclamação da República (15 de novembro) será numa quarta-feira.

Em dezembro, o último feriado do ano, o Natal (25 de dezembro) será numa segunda.

Outros feriados, como o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), são comemorados apenas em algumas cidades do país. Neste caso, MS não faz parte das regiões que celebram a data.

Confira os próximos feriados de 2023:

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

- 11 de outubro (quarta-feira): Criação do Estado;

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados;

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também