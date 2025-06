Desapega CG estreia na Vila Almeida com mais de 30 mil itens à venda

No próximo sábado (7), o Bairro Vila Almeida, em Campo Grande, será palco da 13ª edição do Desapega CG. A feira acontece das 8h às 16h no Parque Poliesportivo Mamede Assem José, localizado na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, nº 1890.

Pela primeira vez no bairro, o evento chega à região oeste da cidade como uma resposta direta ao apelo do público por mais acessibilidade e descentralização das ações do coletivo.

“O Coletivo vai onde o público pede. A Vila Almeida é um bairro com história, cercado por regiões com forte participação popular e presença nos nossos eventos. Essa é uma oportunidade de chegar mais perto de quem sempre nos acompanha”, afirmou Val Reis, cofundadora e coordenadora do Coletivo de Brechós.

O Desapega CG reúne milhares de itens que incluem roupas, calçados, acessórios, livros, brinquedos, objetos de decoração e até plantas

A proposta é promover o consumo responsável e incentivar a economia circular de forma acessível, organizada e sustentável. A entrada será gratuita, e o evento contará com estrutura acolhedora e curadoria diversa.

Para mais informações, acesse o Instagram.

