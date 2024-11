Dezembro Verde: projeto contra abandono de animais terá programação na Capital

Vai começar o mês de dezembro e com ele tem início à campanha ‘Dezembro Verde’, que tem como foco conscientizar a sociedade sobre o abandono e maus-tratos aos animais, bem como combater estas ações. Pensando nos pets, um projeto voluntário da Capital quer incentivar os jovens Campo-grandenses a darem lares temporários para cães e gatos durante o fim de ano, época em que ocorre um maior número de abandono.

Segundo o idealizador do projeto e ativista de causa animal, Bruno Nóbrega, será realizada uma série de ações voltadas para o tema, a começar já na próxima segunda-feira (25).

Entre as ações estão palestras nas escolas da rede estadual, blitz educativas, além de atos em um shopping. Na ocasião, a Polícia Militar Ambiental e Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) estarão presentes para conscientização.

“Estaremos nas escolas junto com a Decat, CZZ (Centro de Controle de Zoonoses) e órgão de defesa animal. Queremos evitar essas fotos e vídeos de pessoas abrindo a porta e abandonando animais. Vamos ver se eles podem ser um lar temporário, para ajudar aqueles que não têm condições de deixar o animal de estimação em um hotelzinho e vai viajar. Claro que vamos conversar com os pais também”, explicou.

Confira o cronograma

25/11 – EE Lúcia Martins Coelho 25;

25, 26 e 27/11 – Shopping Pátio Central;

28/11 – Colégio Classe A;

29/11 – Comper Itanhangá;

30/11 – Blitz Área Cental;

01/12 – Cãominhada;

06/12 – Shopping Campo Grande.

Cãominhada

Dentro do cronograma da campanha ‘Dezembro Verde – Diga não ao abandono de animais‘, está inclusa a cãominhada, que acontecerá no dia 1º, um domingo, a partir das 8h, no Parque dos Poderes. Para participar, os interessados devem doar 1kg de ração para cães ou gatos.

Quer ser voluntário neste fim de ano?

O projeto também tem buscado voluntários para ajudar nessa época do ano. Para participar, os interessados serão cadastrados com nome, endereço, telefone, perfil do cuidador e, posteriormente, a análise do domicílio onde reside. O contato entre os tutores e voluntários será intermediado, em um primeiro momento, por Bruno. O temperamento dos bichinhos, assim como o perfil dos tutores, também serão registrados.

“Quem sabe seja por região, é um projeto-piloto, não vai trazer solução do problema, mas de repente previne esse abandono durante o final do ano. Conversou com os parentes, com os vizinhos e amigos e ninguém pode? Vamos tentar solucionar”, explicou Bruno.

É importante lembrar que o projeto é social, portanto não terá nenhum tipo de remuneração. A ideia é que, conforme a adesão, haja a possibilidade de alguma remuneração como estímulo aos jovens no futuro.

Maus-tratos aos animais é crime. A nova Lei Federal nº 16.06/20, que altera a antiga nº9.605/1998, aumentou a pena de detenção de crimes de maus-tratos a cães e gatos para até 5 anos.

