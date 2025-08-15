Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Dia da gestante: Empresa cria programa em apoio à gestação e 'acolhe' colaboradoras

Empresa MS Florestal implementou projeto que reduziu 70% nos afastamentos médicos

15 agosto 2025 - 17h06Gabrielly Gonzalez, com assessoria
Empresa MS Florestal implementou Programa Pessoinhas Empresa MS Florestal implementou Programa Pessoinhas   (Reprodução/Assessoria )

Apenas 54,6% das mulheres brasileiras de 25 a 49 anos com filhos de 0 a 3 anos estavam ocupadas em 2023. O dado, divulgado pelo IBGE, contrasta com os 67,2% de ocupação entre aquelas sem filhos nessa faixa etária. A diferença aponta para os impactos da maternidade no mercado de trabalho. Outro obstáculo ao retorno profissional está no acesso à creche. Em 2023, somente 38,7% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam instituições de educação infantil, segundo a PNAD Contínua.

Diante desse cenário, ações de apoio à maternidade no ambiente corporativo vêm sendo implementadas por empresas como a MS Florestal. Por meio do Programa Pessoinhas, a companhia registrou adesão de 98,71% entre gestantes das unidades de Água Clara, Bataguassu e Campo Grande.

O programa foi desenvolvido pela área de Saúde Ocupacional da empresa. A proposta foca na humanização da gestação no ambiente de trabalho, com suporte de uma equipe multidisciplinar. A atuação envolve nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas pélvicas, enfermeiras obstetras, doulas, consultoras de amamentação e educadoras físicas.

Entre os temas abordados, estão o estímulo a hábitos saudáveis, o preparo para o parto, o manejo de condições como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, e o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. Com a implementação do programa, foi registrada uma redução de 70% nos afastamentos médicos de gestantes. O resultado foi atribuído ao cuidado contínuo e ao apoio informado durante toda a gestação.

Segundo Agnes Leria Bizon, doutora em saúde da criança e integrante do projeto, o objetivo é oferecer informações que fortaleçam a autonomia das mulheres. A participação ativa dos parceiros também foi observada, promovendo maior segurança e apoio familiar.

Colaboradoras relataram maior confiança na escolha da via de parto e na amamentação. A coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, Lázara Arruda, afirmou que o programa ofereceu acolhimento e contribuiu para a manutenção do aleitamento exclusivo após o nascimento dos filhos.

De acordo com Sheila Marciotti, coordenadora de Saúde Ocupacional da MS Florestal, a iniciativa está alinhada às metas da ONU para 2030. Entre os objetivos citados estão o cuidado materno-infantil, o trabalho decente para mulheres e a criação de ambientes de trabalho saudáveis e sustentáveis.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Comportamento
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Comportamento
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Comportamento
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Carlo Acutis
Comportamento
Quiz agita jovens da Capital durante semana de canonização de Carlo Acutis
Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital
Comportamento
Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital
McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz
Comportamento
McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz
Edição de agosto do Café com Negócios debate Inteligência Artificial
Comportamento
Edição de agosto do Café com Negócios debate Inteligência Artificial
Anny vive há sete anos em Figueira de Foz, em Portugal
Comportamento
Quando o amor pelo filho guia a mudança: a história de uma campo-grandense em Portugal
Pagode
Comportamento
Feira, pagode e pastelada: Confira a agenda deste domingo em Campo Grande
Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem
Comportamento
Campo Grande lança projeto com foco em inovação e protagonismo jovem

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande