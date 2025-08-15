Dia da gestante: Empresa cria programa em apoio à gestação e 'acolhe' colaboradoras

Apenas 54,6% das mulheres brasileiras de 25 a 49 anos com filhos de 0 a 3 anos estavam ocupadas em 2023. O dado, divulgado pelo IBGE, contrasta com os 67,2% de ocupação entre aquelas sem filhos nessa faixa etária. A diferença aponta para os impactos da maternidade no mercado de trabalho. Outro obstáculo ao retorno profissional está no acesso à creche. Em 2023, somente 38,7% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam instituições de educação infantil, segundo a PNAD Contínua.

Diante desse cenário, ações de apoio à maternidade no ambiente corporativo vêm sendo implementadas por empresas como a MS Florestal. Por meio do Programa Pessoinhas, a companhia registrou adesão de 98,71% entre gestantes das unidades de Água Clara, Bataguassu e Campo Grande.

O programa foi desenvolvido pela área de Saúde Ocupacional da empresa. A proposta foca na humanização da gestação no ambiente de trabalho, com suporte de uma equipe multidisciplinar. A atuação envolve nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas pélvicas, enfermeiras obstetras, doulas, consultoras de amamentação e educadoras físicas.

Entre os temas abordados, estão o estímulo a hábitos saudáveis, o preparo para o parto, o manejo de condições como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, e o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. Com a implementação do programa, foi registrada uma redução de 70% nos afastamentos médicos de gestantes. O resultado foi atribuído ao cuidado contínuo e ao apoio informado durante toda a gestação.

Segundo Agnes Leria Bizon, doutora em saúde da criança e integrante do projeto, o objetivo é oferecer informações que fortaleçam a autonomia das mulheres. A participação ativa dos parceiros também foi observada, promovendo maior segurança e apoio familiar.

Colaboradoras relataram maior confiança na escolha da via de parto e na amamentação. A coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, Lázara Arruda, afirmou que o programa ofereceu acolhimento e contribuiu para a manutenção do aleitamento exclusivo após o nascimento dos filhos.

De acordo com Sheila Marciotti, coordenadora de Saúde Ocupacional da MS Florestal, a iniciativa está alinhada às metas da ONU para 2030. Entre os objetivos citados estão o cuidado materno-infantil, o trabalho decente para mulheres e a criação de ambientes de trabalho saudáveis e sustentáveis.

