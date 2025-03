Dia da pipoca! Cinemark vai encher qualquer balde de pipoca por apenas R$ 19

Comportamento Disney desativa canais no Brasil e foca no streaming

A pipoca será servida apenas uma vez no seu recipiente.

"A Cinemark vai encher qualquer balde que você trouxer com até 10L de pipoca por apenas R$ 19", destacou a

A ação é em alusão ao Dia da Pipoca, celebrado no dia 11 deste mês. A campanha ainda pede para que os clientes sejam criativos quanto aos recipientes. Eles só precisam estar higienizados e adequados ao consumo de alimentos, com capacidade para comportar a quantidade de pipoca e o topping de manteiga (opcional).

Prepare seu balde e a fome de pipoca, porque vem aí uma promoção inédita da Cinemark para celebrar o Dia da Pipoca! Por um valor especial de R$ 19, o público poderá levar seu próprio recipiente no dia 16 de março, e enchê-lo com muuuita pipoca salgada para aproveitar durante aquele filme imperdível.

