Dia das Crianças: Confira os eventos que acontecem na Capital para a criançada

De terça-feira (10) até domingo (15), as crianças terão ampla programação em Campo Grande para celebrar o 'Dia das Crianças'. Com brinquedos, exposição e muito teatro, a criançada poderá ter uma semana recheada de eventos, depende só dos pais ou responsáveis levar os pequenos para participarem. Ah, e a melhor parte é que é tudo gratuito! Confira a Agenda Cultural "Especial Semana das Crianças" que o JD1 preparou:

Vila Morena/Cidade do Natal - A partir desta terça (10), diversos brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão e muito mais estarão disponíveis para as crianças durante a toda a programação da Semana da Criança que acontece até o dia 15 de outubro, nos altos da Afonso Pena, na Vila Morena. A abertura no primeiro dia acontece às 14h e vai até às 21h. Já dos dias 11 a 15, a programação tem início às 9h e encerramento às 21h.

Durante os seis dias, crianças e famílias contarão com muita diversão e brinquedos infláveis como cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico. O evento também conta com música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas e shows para todas as crianças.

Durante a semana também acontecem as oficinas infantis de música, teatro e brincadeiras, além de workshops em defesa da criança, uma jornada de capacitações, palestras com convidados especialistas da área e principalmente os pais, educadores e todos os responsáveis por crianças e adolescentes sobre a prevenção ao abuso e violência contra a criança.

No local, também será disponibilizado pontos de doação voluntária de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social nas festividades do natal. Haverá também o chá revelação da reninha do casal mais amado de Campo Grande, Sr. e Sra. Rena, saiba mais.

Teatro Infantil - Começa amanhã (10) e segue até domingo (15) também, os teatros infantis gratuitos. Na abertura do ETECA (Encontro de Teatro entre Crianças), no Teatro Glauce Rocha, estará a Companhia de teatro mineira Maria Cutia, apresentando o espetáculo "Parachico".

O Festival acontecerá simultaneamente no Glauce Rocha e na sede do Grupo Casa, com atrações que misturam circo, teatro e dança e espetáculos de artistas do Estado e de Companhias de SP, RJ e MG, além de contações de histórias infantis, rodas de conversas, feira de artesanato e shows musicais. Confira a programação.

Criança Saudável Unimed - Mais uma edição do 'Dia da Criança Saudável' está chegando! Atividades culturais e recreativas em um evento gratuito e aberto a toda comunidade. Será no domingo (15), das 7h às 11h, no Parque das Nações Indígenas (Arena Parque - Redondo).

Apesar de as inscrições para a Provinha Kids já terem se encerrado, todos poderão participar das outras atividades do evento. Vai ser um encontro repleto de brincadeiras, atrações culturais e ninguém pode ficar de fora. Haverá sorteio de três bikes infantis. *Doe 1kg de alimento não perecível no dia do evento e ajude quem mais precisa. Venha e traga a sua família.

Shopping Bosque dos Ipês - Na quarta (11) e quinta-feira (12) serão realizadas atividades especiais para a criançada. Terá pintura facial e carrinho de pipoca e algodão doce para as crianças, tudo isso no 1º piso, próximo à Praça Central. Atividade é gratuita.

Terá também a Mostra “Sansão – Estilistas Brasileiros”. Em comemoração aos 60 anos da personagem Mônica, foram convidados estilistas brasileiros para uma intervenção artística no famoso coelho da personagem, o Sansão. As obras, ganharam outros materiais e cores além da tradicional pelúcia azul, em releituras feitas por estilistas como Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa – Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras, Priscilla, Ronaldo Fraga e Walério Araújo. Dessa forma, foi possível garantir uma diversidade de estilos e contar com estilistas de várias regiões do País, pois a personagem é de todo o Brasil.

Será no 1º piso, em frente à Praça Central. Exposição é gratuita.

Últimos dias para visitar o Parque da DC Comics, também no Bosque dos Ipês. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, ambiente com realidade aumentada dos personagens Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. As famílias farão uma verdadeira imersão ao Mundo DC.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e sábados, domingos e feriados das 12h às 20h, nas lojas 118 e 119, no 1º piso. Entrada é gratuita.

Pequenos Confeiteiros - Já podemos sentir o cheirinho de doçura com os Pequenos Confeiteiros do Pátio Central Shopping. O evento vai acontecer de terça (10) a sábado (14).

- Oficina de cupcakes decorados: 10 a 13/10 das 13h às 16h | 14/10 das 11h às 15h (1º piso);

- Pinturinha facial: 11 e 12/10, das 12h às 15h (1º piso);

- Edu brincante: 12/10 das 15h às 15h40 (2º piso).

Shopping Campo Grande - Na quarta (11) e quinta (12), haverá oficinas e brincadeiras na Praça de Eventos, ao lado do Bosque das Capivaras. Será das 14h às 20h, e para participar é necessário doar um brinquedo em bom estado.

Todas as sextas do mês de outubro haverá o Quintal Sesc - Especial Dia das Crianças. Com várias oficinas, terá entrega de balões e presença VIP de personagens. O desfile infantil será no dia 20/10, às 19h.

Shopping Norte Sul Plaza - Confira a nossa programação completa com várias opções para a criançada, tem para todos os gostos e todas as idades. Já marca na agenda para não esquecer!

- TERÇA: Concurso Cultural de Desenho Klin, na Loja Klin (Vale Premiação);

- QUARTA: Pintura Facial (14h às 16h) | Algodão Doce (14h às 16h) ao lado da Slimeria | Encontro com Mascote Klin (15h às 19h) | Concurso Cultural de Desenho + Pipoca, Loja Klin; Oficina de Pinturinha Facial (15h às 17h), Loja Pike Esconde;

- QUINTA: Pintura Facial (13h às 15h) | Encontro com Mickey (16h às 18h), Coisa de Criança | Pintura Facial (14h às 16h) | Algodão Doce (14h às 16h), ao lado da Slimeria | Oficina de Pinturinha Facial (15h às 17h), Loja Pike Esconde | Encontro com Mascote Klin (15h às 19h), Loja Klin;

- SEXTA: Concurso Cultural de Desenho Klin (Vale Premiação) | Pique Nique, Loja Klin;

- SÁBADO: Votação Concurso Cultural de Desenho Klin (Vale Premiação);

- DOMINGO: Encontro com Mascote Klin (14h30 às 18h), Loja Klin | Divulgação do Vencedor do Concurso Cultural de Desenho.



Atenção: horário de funcionamento do Norte Sul Plaza nos dias 11 e 12 de outubro será normal, das 10h às 22h, para todas as Lojas, Praça de Alimentação e Lazer.

Sesc Cultura - Confira a agenda de apresentações da semana que acontecem no Sesc Cultura e nos parceiros, como descrita abaixo:



- TERÇA: Cine Sesc: “A espera de Liz”

Local: Sesc Cultura

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Drama

Programação gratuita (Sujeita à lotação do espaço).



- SEXTA: Palco Giratório com Adriana Lido de Brasília/DF

Local: Sesc Cultura

Horário: 19h

Classificação: 16 anos

Ingressos disponíveis pelo Sympla a partir de 10/10 (Sujeita à lotação do espaço).



- SÁBADO: TIN DO LÊ LÊ - Espetáculo cênico musical para bebês e crianças pequenas

Local: Sesc Cultura

Horário: 10h

Classificação: livre

Programação gratuita (Sujeita à lotação do espaço).

- SÁBADO: Sesc Arte para Crianças: oficina especial semana da criança “O Brinquedo do balanço”

Local: Sesc Cultura

Horário: 15h

Classificação: 5 anos

Programação gratuita (Sujeita à lotação do espaço).

- SÁBADO: Show de Rock para crianças, com Nano Elânio e banda Brincante

Local: Sesc Cultura

Horário: 16h

Classificação: livre

Programação gratuita (Sujeita à lotação do espaço).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também