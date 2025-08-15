Menu
Comportamento

Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos

Banda mineira, conhecida pela homenagem aos maiores "flashbacks", faz show dia 23 deste mês, no Gran Murano

15 agosto 2025 - 16h52Gabrielly Gonzalez    atualizado em 15/08/2025 às 16h54

Dia de rock, bebê! O campo-grandense que curte sucessos dos anos 80 e 90, especialmente rock e balada internacional, terá a chance de cantar, dançar e pular muito com a banda mineira Rocknights na noite de 23 de agosto, com ingressos a partir de R$ 60 reais

O show Rock Ballads que o Rocknights fará em Campo Grande é, como o próprio nome entrega, uma homenagem às baladas clássicas do rock, com os maiores “flashbacks” de todos os tempos.

Rock Ballads

Rock Ballads, o último lançamento no YouTube e Spotify, sucesso no Brasil e no exterior, traz as melhores e mais belas canções de rock de todos os tempos, em formato teatral e orgânico, tocadas e cantadas ao vivo.

A banda toca e canta, por exemplo, Phil Collins, Tears for Fears, Elton John, R.E.M, Dire Straits, Toto, A-HA, Tina Turner, Oingo Boingo, Hall & Oates, clipes “MTV”, soundtracks de filmes e os grandes sucessos do rádio e seriados de TV. 

E tem ainda sucessos de artistas e bandas emblemáticas, de rock clássico e hard rock, como Queen, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC, Phenomena, Peter Frampton, Whitesnake, Europe, Journey, Guns‘n Roses, Elvis Presley, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis etc.

Abertura

A abertura do show do Rocknights será feita pelo músico sul-mato-grossense Paulinho Manassés, um dos nomes mais requisitados para apresentações no Estado.

Chegue cedo para o esquenta com artista da nossa terra, que começa a partir das 21 horas e termina com o espetáculo do Rocknights.

Serviço
Dia: 23 de agosto
Horário: 21 horas
Local: Gran Murano Buffet – CG

Ingressos podem ser adquiridos clicando aqui

