Dia do Gari: profissionais são ídolos de crianças e ganham até lanche no dia a dia

Hoje é o dia dos profissionais responsáveis pela limpeza das vias públicas: os garis. Acostumados a passarem com um caminhão pelos bairros, eles chamam a atenção de muita gente, ainda mais das crianças! Quem nunca conheceu, ou ouvir falar, de uma criança apaixonada pelos garis, que costumam correr para o portão para dar tchau todas as vezes que eles passam para recolher os lixos da rua?! O JD1 foi atrás de histórias como essa, para celebrar o Dia do Gari, comemorado em 16 de maio.

O pequeno Murilo Tenório, de 3 anos, é uma dessas crianças que não pode ouvir falar no caminhão da Solurb que já corre para o portão para o ver passar, e dar aquele tchauzinho. "É sagrado, ele tem que ver os 'amigãos' dele, que é como ele chama os garis. Se ele não vê passando, ou fica sabendo que eles já passaram pela nossa rua, ele fica emburrado, chorando, e não tem acordo", contou o pai, Marcos Tenório.

Segundo o pai, todos em casa embarcam na amizade com os garis, junto do filho. "Recentemente, aconteceu um episódio que só pai e mãe vão entender. O caminhão passou com os trabalhadores, mas desta vez eram com outros garis, e esses não tocaram na mão do meu filho, o que deixou ele chateado e chorando, pois os que costumam passar por aqui, já conhecem ele e sempre dão aquele tchauzinho. Mas dessa vez não foi assim, e ele ficou sentido. Tivemos que levar ele na outra rua, para darem tchau para ele e parar com o choro", contou o pai. Assista:

Aproveitando a fase de criança, o 4º aniversário de Murilo pretende ser com o tema da Solurb. "Estamos organizando o aniversário dele com essa temática do caminhão de coleta. Estamos tentando contato com a Solurbinho para conseguir a roupa de gari, e ele curtir o dia dele com o que ele gosta. Esperamos que dê certo!", ressaltou Marcos.

Procurada pelo JD1, a Solurb relatou ser comum histórias envolvendo crianças que admiram o trabalho dos garis. "Sempre chegam até nós histórias de crianças que preparam lanche para eles se alimentarem enquanto trabalham, crianças que dão tchau da janela de casa, e é sempre bom ouvirmos esses relatos, pois isso é ser criança. Eles são os maiores fãs dos garis, e isso é um meio de inserirmos sobre o cuidado com o meio ambiente, trabalhar a reciclagem com eles, e demais fatores importantes de se aprender. Hoje, nossa homenagem é para quem dedica amor e cuidado à Campo Grande todos os dias", finalizou Lucimar Nunes da Solurb.

Solurbinho

Projeto Solurbinho nas escolas

O 'Solurbinho' é o mascote da Solurb e representa todos os profissionais que trabalham na empresa. Colaborando para que a Cidade fique ainda mais bonita todos os dias, a empresa atua na coleta de lixos e também com palestras para conscientização de preservação da natureza.

Atuando nas escolas, projetos são desenvolvidos com crianças e adolescentes sobre a temática. O Solurbinho também tem materiais como gibis, para educação ambiental e reciclagem.

