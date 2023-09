Dia do irmão: Com forte elo, Dandara e Gustavo cultivam linda história de irmãos

O que o seu irmão ou irmã significa para você? Pois é! É quase impossível a cabeça não ser invadida por lembranças, a garganta dá um nó e o peito responde ao sentimento da conexão: o amor, criado por um laço único. Afinal, não há nada como criar e compartilhar memórias e risadas com quem, desde muito cedo, se tem uma cumplicidade. Iara e Gustavo são exatamente assim, um elo que transcende qualquer vínculo. Até data existe para celebrar essa relação: 5 de setembro, quando é comemorado o Dia do Irmão.

Iara Dandara Santana da Silva, técnica em enfermagem do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Unimed Campo Grande, tem uma história inspiradora com o irmão.

Quando tinha apenas 16 anos, o irmão mais novo, Gustavo Pinheiro Rodrigues da Cunha, nasceu e logo de cara a história deles começou a ser escrita. “Pouquinho tempo depois dele nascer, quando completou seis meses, descobrimos uma condição, na qual ele precisava de terapias para fortalecer as pernas. No mesmo momento minha mãe descobria uma doença. Foi um período em que eu precisei ter o cuidado voltado totalmente para ele”, lembrou a irmã.

E assim foi, até o "bonitinho", como é carinhosamente chamado por Iara, completar 4 anos, era ela que o levava nas terapias e tinha a responsabilidade de cuidá-lo, fazendo com que durante esse período o menino a chamasse de mãe.

“Passávamos basicamente todo tempo juntos, então esse laço foi estreitado. Inclusive houve um bom tempo que o Gustavo me chamava de mãe. Ele sempre soube que minha mãe era a mãe dele, mas nossa conexão era essa, ficávamos muito tempo juntos. Neste intervalo eu cheguei a mudar de casa, mas tinha a ‘guarda compartilhada’, já que aos fins de semana ele ficava comigo. Hoje moramos juntos novamente e permanecemos nessa parceria”, completou.

E o que começou como terapia, agora é encarado por Gustavo com muita determinação. O jovem pegou gosto e hoje participa de diversas competições de natação, até fora do Estado, colecionando dezenas de medalhas.

A irmã coruja é só orgulho e se refere ao irmão como um futuro representante do país no esporte. “Ver a evolução do Gustavo no esporte é algo bem tocante para mim, porque é ver a criancinha que começou tudo isso com apenas seis meses, fazendo terapia para fortalecer a musculatura, aí, competindo, virando um atleta, que eu acredito que é um futuro atleta paralímpico representando o Brasil”.

A proximidade entre os dois é tanta que basta um contato para perceber que se parecem muito, inclusive há quem diga que, de fato, podem ser confundidos com mãe e filho. “Os que nos conhecem dizem que era para ele ser meu filho, porque é a mesma personalidade”, brincou a técnica em enfermagem.

Pensar em qual a parte mais legal de ter a Iara como irmã faz com que as palavras até fujam de Gustavo. “A parte mais legal de ter ela como irmã é tudo, é quando passamos o tempo juntos. Gosto quando ela faz bolo para mim também, eu como aquilo que fico feliz. É muito legal também ver minha irmã torcendo por mim nas minhas competições. Eu gosto demais dela. Não quero que essa amizade acabe, porque eu a amo”, relatou o menino.

O fato é que perto ou longe, mais novo ou velho, sendo criança ou adulto, irmãos tendem a se proteger com todas as forças. Eles são um dos elos mais fortes que se pode ter durante a vida. E quando o assunto é o que o irmão representa em sua vida, Iara é categórica: “tenho nele uma grande parceria, ele não é meu filho, mas é como se fosse. Temos muito em comum e quando vejo que ele gosta de algo, tento sempre proporcionar. Tenho orgulho e admiração pela determinação dele. Espero que ao longo dos anos a gente só fortaleça essa relação!”, finalizou.

