Dia Internacional da Síndrome de Down: associação faz gincana nesta sexta na Capital

O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, terá uma grande gincana nesta sexta-feira, em Campo Grande, realizada pela Associação Juliano Varela na unidade II, localizada na Av. Marquês de Pombal. O evento é voltado exclusivamente para as pessoas com Síndrome de Down.

Durante o evento será entregue Títulos de Sócio Benemérito às pessoas que contribuem efetivamente para a continuidade dos programas de desenvolvimento das pessoas com deficiência em MS, realizados pela Associação.

Além do grande dia, várias atividades estão sendo realizadas com os alunos, como apresentação da Banda Rítmica Down na Assembleia Legislativa, apresentação do Grupo de Capoeira Inclusiva no Shopping Norte Sul Plaza, apresentação do Grupo de Dança Dance Down e exposição de Quadros no Comper Itanhangá.

Sobre a Associação Juliano Varela

A associação trabalha com dedicação na saúde, educação e assistência social de pessoas com Síndrome de Down, autismo e microcefalia e outras deficiências intelectuais. Atualmente, está presente na vida de mais de 1.300 famílias, oferecendo terapias, alfabetização, capacitação profissional e atividades complementares como aulas de capoeira, futsal, natação e diversas atividades culturais.

O local também é o lar da única banda Down Rítmica do Brasil, mostrando que todos podem alcançar seus sonhos.

"Junte-se a nós nessa jornada de inclusão e apoie a causa da pessoa com deficiência. Do nascer ao envelhecer especial", finalizou a associação.

