"Dilatados": Humorista Marco Luque se apresenta na Capital em setembro

O ator e humorista Marco Luque vem a Campo Grande no dia 30 de setembro, com o espetáculo "Dilatados". No palco, o artista traz as muluquices de Mustafary e o motoboy Jackson Faive, dois de seus principais personagens de sucesso que conquistou o público.

O evento acontecerá no Teatro Glauce Rocha, às 19h horas. Ingressos estão à venda a partir de R$ 85 pela internet.

No palco, Marco Luque troca aquela ideia sobre tudo de mais dilatado que vem ocorrendo em nossa biosfera terrestre. Em “Dilatados”, as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil.

A diversão também será garantida com as histórias de Mustafáry – um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, diz amar a natureza e os animais, especialmente Serumaninho, o cachorro que encontrou na praia.

Os ingressos podem ser comprados no site.

