Disney desativa canais no Brasil e foca no streaming

A Walt Disney Company anunciou, nesta sexta-feira (28), o encerramento de seus canais tradicionais no Brasil, incluindo Disney Channel, Star Channel, FX, Cinecanal, National Geographic e Baby TV.

A decisão faz parte de uma estratégia da empresa de se adaptar às transformações do mercado de mídia e reforçar o foco no streaming.

Com o fim do Disney Channel, que estreou no Brasil em 2001, chega ao fim uma era de sucesso no segmento infantojuvenil. O canal, ao longo de mais de duas décadas, foi responsável por lançar grandes estrelas do entretenimento, como Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Zac Efron, Zendaya e Jenna Ortega, que seguiram carreiras bem-sucedidas no cinema e na música.

Produções que marcaram gerações, como Hannah Montana, High School Musical e Sunny entre Estrelas, deixaram um legado de fãs que acompanharam o canal por muitos anos.

Apesar do fim da transmissão dos canais lineares, a Disney garantiu que as produções clássicas do Disney Channel estarão disponíveis na plataforma de streaming Disney+.

A Disney explicou que a desativação dos canais foi motivada pela necessidade de se adaptar às mudanças no mercado local de mídia, onde o consumo de conteúdo migrou para plataformas de streaming.

A decisão visa atender às demandas do público de forma mais ágil e inovadora, consolidando a transição para o modelo digital.

Impacto para os assinantes de TV paga

A mudança causou apreensão entre os assinantes de TV por assinatura, especialmente aqueles que consumiam os canais desativados. A Claro, maior operadora de TV paga do Brasil, já esclareceu que não haverá descontos nas mensalidades para os clientes afetados.

A empresa informou que a substituição dos canais desativados já foi realizada, com a adição de novos conteúdos, como Globoplay (plano premium), Times Brasil, CNN Money, Nosso Futebol e UOL TV.

