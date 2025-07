Diversão garantida: confira a programação infantil para as férias em Campo Grande

Com a chegada das férias escolares, Campo Grande oferece uma série de atividades para crianças de diferentes idades e perfis.

De atrações temáticas a oficinas manuais, a cidade tem programação variada para quem quer garantir a diversão dos pequenos sem sair da Capital. Confira a agenda especial de férias:

Oficina de Férias: No Ateliê Ramona Rodrigues, de 1º de julho a 2 de agosto, das 13h30 às 17h, as crianças a partir de 3 anos podem participar da programação que inclui brincadeiras tradicionais e cantigas de roda. Uma tarde de diversão está no valor de R$ 70, já um pacote com 5 tardes, custa R$ 250.

Para mais informações e inscrições, o telefone (67) 9903-3550 está disponível.

Colônia de Férias Julina: Na Allegro Brinquedoteca, as crianças poderão ficar no período matutino, vespertino ou integral, com pacotes semanais a partir de R$ 150. As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho, pelo telefone (67) 98126-1444.

Circo no Norte Sul Plaza: Na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza, crianças de até 13 anos podem curtir uma estrutura temática com atividades circenses que estimulam o corpo e a imaginação.

Crianças PCDs e aniversariantes da semana (com comprovação) ganham 50% de desconto. Evento acontece todos os dias.

Espaço “Coisa de Criança”: No Shopping Norte Sul Plaza, um ambiente lúdico que simula uma mini cidade com camarim, cozinha, escola e mais, está aberto para crianças pequenas, acompanhadas dos responsáveis.

Movimento Kids – Atividades físicas infantis: Atividades físicas seguras e divertidas para crianças a partir de 3 anos. Mais informações pelo telefone (67) 8434-1435.

Slimeria (Oficinas de slime e pulseiras): No Shopping Norte Sul Plaza, a R$ 30 (com desconto de R$ 10 para crianças PCD). Os participantes poderão confeccionar slime e pulseiras.

