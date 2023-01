Do lixo ao luxo: família faz renda extra com balanços de pneus na Capital

O que para muitos já era lixo, ou pelo menos nada útil, para Agnaldo Pereira, se tornou um balanço. Tudo começou como um hobby e, de repente, virou uma renda extra para a família. Ao JD1, ele contou um pouquinho da nova arte com pneus, que toma seu tempo livre em casa e faz a alegria da criançada.

Agnaldo Pereira - Foto: Arquivo Pessoal

Aos 44 anos, Agnaldo confecciona balanços com os pneus que já não são mais utilizados nos carros. Aqueles que estão velhos, "carecas" e já foram substituídos por pneus novos, tem a chance de ganhar uma nova função. "No início era apenas para decoração da nossa casa mesmo, mas desde que postei para venda no Facebook, simplesmente bombou", disse o novo artista.

Mas na verdade, o pai de família trabalha no Frigorífico JBS, em Campo Grande, e fez o primeiro balanço para os filhos brincarem em casa. "Tenho dois meninos, e primeiro fiz um balanço simples onde só pendurei para eles usarem. Isso já faz mais de um ano. Depois que percebi que poderia aperfeiçoar esse trabalho", contou ele à reportagem.

Tudo aconteceu porque Agnaldo tem o costume de pegar os pneus nas ruas para evitar a poluição e, principalmente, a dengue, que é um dos principais vilões da Capital. "Minha esposa já pegou dengue três vezes e ficou muito ruim. Com isso, comecei a retirar das ruas o que eu ia achando, para combater o mosquito", explicou.

Normalmente, os pneus vêm com defeitos e rasgos, mas teve um dia que viu a oportunidade no material. "Vi um pneu usado em uma borracharia e ele veio com o corte perfeito, só de olhar já vi um balanço. Foi bem difícil virar ele, mas consegui e meus meninos adoram a ideia, assim como todos que viram e me pediram para fazer mais", relatou ele.

Com muitos elogios, o artista resolveu postar para venda, "como quem não quer nada". "Foi eu postar, e deu no que deu. Já vendi vários e tenho muitos ainda para fazer, pintar e entregar. Não acreditei de como todos gostaram. Reciclável, acessível e faz a diversão das crianças. Até mesmo adultos. Graças a Deus foi um projeto que nasceu do nada, mas deu super certo!", celebrou.

Os balanços são feitos somente sob encomendas, e custam de R$ 50 a 70,00. "Os simples, digo sem pintura, estes custam R$ 50,00. Já os modificados, pintados na cor que o cliente pedir, são R$ 70. Arranjo para plantas também é uma opção. Gostou do trabalho do Agnaldo? É só acompanhar nas redes sociais e pedir o seu!

