Doença genética mata três irmãos jacarés no Bioparque Pantanal

Gabrielly Gonzalez, com g1

Conforme o Bioparque, a caça clandestina, a seca, as queimadas e atropelamentos s]ao sérias ameaças ao jacaré-do-pantanal.

A reprodução acontece de janeiro a março, quando são construídos ninhos com folhas e plantas onde são depositados de 20 a 30 ovos.

O animal é encontrado, principalmente, no Pantanal mas, também está presente desde o norte da Argentina até o sul da Amazônia.

O veterinário destaca no documento que os três jacarés compartilhavam o mesmo ambiente, recebiam a mesma alimentação e estavam expostos às mesmas condições físico-químicas da água. O laudo da necropsia aponta para causas de base genética.

De acordo com o médico veterinário responsável pelo Bioparque, Edson Pontes Fernandes, que assina a nota técnica, a doença é considerada degenerativa, progressiva e observada com “frequência crescente em répteis sob cuidados humanos”. Conforme a nota, os animais apresentaram sintomas como letargia (cansaço), redução de apetite, perda de condição corporal e desidratação.

Vítimas de doença genética, três jacarés-do-pantanal (Caiman yacare), irmãos, ou seja, que pertenciam a mesma ninhada, morreram no Bioparque Pantanal nos últimos meses após apresentarem Doença Renal Crônica. A informação foi confirmada em nota publicada pelo aquário.

