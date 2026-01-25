Domingo tem karaokê, encontro de K-pop e outras atrações em Campo Grande; confira

A agenda cultural deste domingo (25) está descontraída e recheada de opções para quem quer aproveitar e descontrair um pouquinho enquanto o Carnaval não chega. Confira a agenda completa abaixo:
DOMINGO
Pontokê - O tradicional karaokê do Ponto Bar volta a animar o domingo com microfone aberto para quem quiser soltar a voz e fechar o fim de semana cantando.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: Gratuita
Encontro K-pop - Com entrada livre, o Museu do Videogame Itinerante reúne consoles que marcaram gerações, jogos clássicos e atividades interativas para o público. No domingo, a programação ganha reforço com o 5º Encontro K-pop, a partir das 14h, incluindo Random Play Dance e atrações especiais.
Horário: A partir das 14h
Local: Não informado
Entrada: Gratuita
Bloco Forrozeiros MS - O Bloco Forrozeiros MS promove o primeiro esquenta oficial do CarnaForró 2026. A noite celebra o clima carnavalesco ao som do forró, com zabumba, sanfona e triângulo embalando música e dança.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10