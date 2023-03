Drake cancela show no Lollapalooza Brasil 2023

O rapper Drake cancelou o show que faria no festival Lollapalooza em São Paulo neste domingo (26). Seria o show principal da noite, que fecharia o Palco Budweiser no terceiro e último dia de evento.

A assessoria de imprensa do Lollapalooza confirmou o cancelamento na manhã de hoje, e reproduziu a seguinte mensagem do rapper:

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas."

O DJ norte americano Skrillex vai fazer show no lugar dele.

Os fãs que tinham ingresso terão a possibilidade de pedir reembolso, e as regras serão publicadas no site do evento.

Drake se apresentou no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada e foi alvo de críticas por fazer shows curtos, de apenas 45 minutos, e proibir a transmissão.

Ele cantou no Rock in Rio de 2019, quando também foi alvo de críticas por fazer versões curtas de seus hits, cantar em um palco escuro, proibir a transmissão e ignorar fãs no aeroporto.

A edição de 2023 do Lolla foi marcada por cancelamentos. O principal foi do Blink-182, que também seria headliner, no sábado, mas desmarcou o show depois que o baterista fraturou o dedo.

Também chegaram a entrar na programação deste ano, mas cancelaram seus shows os cantores Omar Apollo e Dominic Fike, a cantora Willow e o duo 100 Gecs.

Em 2022, o festival também teve que cancelar o show dos Foo Fighters, que ocuparia a mesma posição de Drake, como headliner do 3º dia, após a morte do baterista Taylor Hawkins.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também