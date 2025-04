Dua Lipa anuncia dois shows no Brasil; veja datas e valores

A cantora Dua Lipa confirmou que fará duas apresentações no Brasil em novembro. Ela se apresenta em São Paulo e no Rio de Janeiro com a turnê do disco "Radical Optimism".

O anúncio foi realizado por meio de suas redes sociais, onde a estrela mencionou que “boas coisas vêm para aqueles que esperam”. O retorno da voz de “IDGAF” e “New Rules” acontece após dois anos, quando ela esteve no Brasil, com sua turnê Future Nostalgia Tour no em São Paulo e no Rock In Rio.

No Brasil, os shows acontecem no dia 15 de novembro em São Paulo, no MorumBIS e no dia 22 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão.

A venda geral tem início no próximo dia 10, pela Ticketmaster. Os preços dos ingressos variam entre R$ 230 (cadeira superior, meia) e R$ 940 (pista premium, inteira).

Veja valores de ingressos para os shows de Dua Lipa no Brasil

Estádio Morumbis, em São Paulo

- Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

- Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

- Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

- Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

- Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

- Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

- Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

- Cadeira Sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia-entrada)

- Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

- Cadeira Superior Leste e Oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

