É hoje! Preparativos para transmissão de 'Terra e Paixão' anima o público

Com emoção e muito glamour! O primeiro capítulo da novela "Terra e Paixão" será exibido na praça de alimentação do shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, nesta segunda-feira (8), a partir das 19h. Além de transmitir o episódio em dois telões grandes, a dupla Elvis & Adriano vai se apresentar ao público para animar a noite.

A exibição da novela deve começar por volta das 20h. A estreia leva, novamente, Mato Grosso do Sul ao espaço de protagonista na teledramaturgia brasileira, após o fenômeno que foi o remake de "Pantanal". A trama vai se passar na cidade fictícia Nova Primavera e foi gravada no sul de MS.

A produção da trama começou muito antes da novela ser aprovada. Em julho de 2022, o escritor Walcyr Carrasco, junto dos diretores e produtores, desembarcaram no Estado.

Acompanhados dos jornalistas Lucimar Lescano e Luís Roberto Fileto, os visitantes estiveram em diversas plantações. Para escrever a novela, o escritor e sua equipe mergulharam nos costumes locais, visitando aldeias urbanas e aprendendo mais sobre Mato Grosso do Sul.

Em Dezembro do ano passado, o Estado recebeu mais uma vez a equipe da novela. Nesta época, a produção já estava em andamento e, enquanto o autor escrevia os capítulos no Rio de Janeiro, os diretores definiam aqui os últimos ajustes para as gravações.

Nas redes sociais, o público parece ter gostado da ideia. "Parabéns pela iniciativa!", comentou uma interneuta. "Eu vou!", escreveu outra.

A trama

O novelão promete contar a saga de Aline (Barbara Reis), uma mulher forte, cheia de sonhos, que enfrenta o que for pelo futuro de sua família. Sua história, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, se cruza com a da família do maior produtor rural da região, Antônio (Tony Ramos), movida pela ambição e muitos segredos.

Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, ambas em MS. Quem aí está ansiosa para conhecer mais da novela com o pedacinho do nosso Estado?!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também