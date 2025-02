É menino! Gisele Bündchen dá à luz primeiro filho com Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchen deu à luz um menino, seu primeiro filho com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A informação foi confirmada por Alicinha Silveira, mãe de Joaquim, ao jornal ELA. "Estou louca para conhecer o bebê", declarou a avó paterna.

Tanto a modelo quanto o bebê passam bem. Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 12, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

A modelo brasileira confirmou a gestação apenas em outubro de 2024. Gisele e Joaquim se conhecem há anos, pois a modelo era aluna do instrutor de jiu-jitsu.

Em entrevista à Dust Magazine, ela revelou que começou a praticar artes marciais ao levar seu filho Benjamin para as aulas. "Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim, mas quando comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Era algo alinhado com o que acredito e busco na minha vida."

Esse é o primeiro filho de Joaquim Valente. O casal manteve um relacionamento discreto antes de oficializar a união publicamente.

