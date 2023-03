Ã‰ treta! Ricardo e MC GuimÃª dizem nÃ£o abrir mÃ£o da lideranÃ§a

Depois de ser o último a deixar a Prova do Líder com MC Guimê, na madrugada desta sexta-feira (10), Ricardo disparou para Aline Wirley que a liderança vai dar "treta", uma vez que ele não abrirá mão do poder, muito menos sua dupla Guimê.

"Parece que tudo vai se repetir, sabe? Só que não vou deixar isso se repetir não. Se for eu e Guimê Líderes, assim de voto, vai dar uma treta. Já pensei numa possibilidade, que é até muito boa, mas depende de dois fatores. Depois eu queria conversar com você, de coração mesmo", disse ele para a sister.

Em uma análise com o brother, Sara Aline disparou: “Se o Black for nesse Paredão, pelo Líder, eu vou pela casa, naturalmente. Se o Black não for para o Paredão pelo Líder, tem a chance deles irem no Black”, ela analisou.

Enquanto isso, na varanda, Guimê avisou Bruna Griphao que ele também não pretende desistir da liderança. “Não sei se vai ser Líder dupla ou um fica com Imunidade e outro dinheiro… Eu falei pra ele [Ricardo] que quero muito ser Líder. Não vou arredar o pé. Tenho minhas estratégias, quero movimentar o jogo. […] Senão vão ficar os dois brigando para ser Líder“, declarou o cantor.

Como explicado por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de ontem (9), apesar dos brothers terem disputado a prova em duplas, apenas um vestirá o roupão do Líder. Um jogador ficará com a liderança, enquanto o outro ganhará R$ 20 mil para usar no app do Mercado Livre.

