Edição de agosto do Café com Negócios debate Inteligência Artificial

O Café com Negócios realiza, no dia 19 de agosto, às 8h, a sua próxima edição no Centro de Convenções do Senac/MS, reunindo especialistas de empresas como Tesla, BMW, TOTVS e RD Station para discutir o impacto da inteligência artificial, tecnologia e inovação no ambiente empresarial.

Com foco em como as transformações tecnológicas moldam o presente e o futuro dos negócios, o encontro traz palestrantes com vasta experiência em setores automotivo, software e marketing digital.

Entre eles, Aurélio Rosa, ex-engenheiro da Tesla e BMW, que contribuiu no desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista; Jhonatans Aguiar, gerente de vendas da TOTVS e RD Station; e Kenneth Corrêa, diretor de estratégia da 8020 Marketing e especialista em tecnologias emergentes.

Dijan de Barros, fundador do Café com Negócios, destaca a importância do evento para preparar lideranças em meio à rápida transformação digital: “A inteligência artificial já é uma realidade no dia a dia das empresas. Compreender seu impacto e suas aplicações práticas é essencial para quem quer se manter competitivo.”

Para participar, clique aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também