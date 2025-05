Editor-chefe da Forbes vem à Capital para prepara nova fase da marca no Centro-Oeste

Campo Grande protagoniza no próximo dia 5 de junho o encontro 'O Conselho do F.uturo', que terá a participação do editor-chefe da Forbes Brasil, José Vicente que durante um jantar exclusivo, irá concretizar uma nova fase da marca no Centro-Oeste e reforça a primeira movimentação oficial da alta liderança da Forbes em Mato Grosso do Sul.

O encontro será no restaurante Funky Fresh, entre empresários, investidores e lideranças regionais, posicionando o estado no cenário nacional de negócios rumo à futura Edição Especial Forbes Centro-Oeste, prevista para 2025.

O movimento é idealizado pelo próprio editor-chefe da Forbes em conjunto com o investidor e empresário Heitor Castro e o médico e empreendedor Dr. Tiago Dutra. Ambos vêm articulando movimentos estratégicos para posicionar o Mato Grosso do Sul no centro das decisões nacionais e também atuarão como anfitriões da noite.



O Conselho do F.uturo, abordará temas como inovação, impacto, reputação e o futuro dos negócios, o evento visa conectar o estado ao mapa das grandes decisões nacionais.



O Conselho do F.uturo também marca o pontapé para a possível chegada de eventos icônicos da Forbes como o Power Dinner – conhecido por reunir as maiores lideranças do país – que tem sua primeira edição no Centro-Oeste prevista também para 2025.

