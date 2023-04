Y soy rebelde! Novela voltará à grade do SBT após banda esgotar shows no Brasil

A nostalgia está on! Entrando na onda do sucesso da turnê que a banda Rebelde fará no Brasil, o SBT vai reprisar a novela em sua grade. A informação foi anunciada pelo site NaTelinha e confirmada pela assessoria de imprensa do canal de Silvio Santos.

“A Programação confirma a aquisição da novela, mas ainda sem data e horário confirmados”, diz o SBT. A novela é protagonizada por Anahí (Mia Colucci), Dulce Maria (Roberta Pardo), Maite Perroni (Lupita), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Christopher Uckermann (Diego Bustamante) e Christian Chávez (Giovanni Méndez).

É claro que os fãs da novela foram à loucura. "Não estou acreditanto! Meu momento de assistir novamente", comentou uma internauta nas redes sociais. "Não importa com quantos anos eu esteja, e nem quantas vezes eu já assisti, vou assistir tudinho novamente sim!", escreveu outra.

A reapresentação do SBT da novela retorna em um ótimo momento. Isso porque a banda anunciou um reencontro com shows no Brasil e teve todas as suas oito apresentações em território nacional esgotadas.

Apesar da alta disponibilidade, o grupo irá viajar apenas pelos dois estados brasileiros, com duas datas para o Rio de Janeiro, no Nilton Santos Engenhão, e seis para São Paulo, no Estádio do Morumbi e no Allianz Parque.

Confira os shows do RBD no Brasil:

10 de novembro – Estádio Nilton Santos Engenhão (Rio de Janeiro)

11 de novembro – Estádio Nilton Santos Engenhão (Rio de Janeiro)

12 de novembro – Estádio do Morumbi (São Paulo)

13 de novembro – Estádio do Morumbi (São Paulo)

16 de novembro – Allianz Parque (São Paulo)

17 de novembro – Allianz Parque (São Paulo)

18 de novembro – Allianz Parque (São Paulo)

19 de novembro – Allianz Parque (São Paulo).

