Eliezer, Viih Tube e Lua chegam em Bonito para comemorar aniversário do ex-bbb

Bonito não para de receber famosos e sub-celebridades. Desta vez, os ex-bbb e influenciadores Viih Tube e Eliezer, acompanhados da filha Lua são os visitantes. A família tirou uns dias de folga para comemorar o aniversário de Eliezer na cidade conhecida pelos rios de águas cristalinas.

No Instagram, desde a manhã desta segunda-feira (22), o casal está compartilhando a viagem.

O aniversário de 34 anos do ex-bbb é amanhã (23), e como de costume, ele sempre tenta passar a data viajando. Em 2023, quando Eli e Viih ainda não tinham se casado, os dois voaram até Fernando de Noronha (PE).

Neste ano, o destino escolhido foi Bonito (MS), mesma cidade onde Alexandre Nero passou as festas de fim de ano com a família.

Para o azar dos pais de Lua, o tempo mudou de uma hora para outra em Mato Grosso do Sul e começou a chover. "A gente trouxe a chuva, até ontem estava um sol para cada um", lamentou Eliezer no Instagram.

Apesar de Bonito ter um aeroporto, a família embarcou em São Paulo (SP) e desceu em Campo Grande, na Capital do Estado. Enquanto esperavam um carro para percorrer os 297 km que separam as duas cidades, Viih Tube aproveitou a pausa para alimentar Lua, com ajuda da babá.

Restaurante em Bonito (MS)

"A gente já chegou no destino e a princesa vai pegar uma estradinha agora. Ela tá papando agora", disse ele.

Após cerca de 3 horas de viagem, a influenciadora compartilhou imagens de Lua já na pousada, comendo manga, e também uma selfie com quadros dos rios de Bonito ao fundo. "Já chegamos", afirmou eles, já provando da culinária local.

Deixe seu Comentário

Leia Também