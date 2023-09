Em Campo Grande, cantor Jads, da dupla com Jadson, faz cirurgia de apendicite

O sertanejo Jads, que faz dupla com Jadson, foi internado nessa sexta-feira (29), em Campo Grande, para passar por uma cirurgia para a retirada do apêndice. Ele está internado no hospital da Cassems e se recupera bem do procedimento, segundo informações obtidas pelo JD1.

Neste sábado (30), no leito do hospital, Jads gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e amigos. Confira:



Ele explicou que desde quinta-feira (28), vinha sentido fortes dores abdominais e cólicas, mas que mesmo assim fez com Jadson o show previsto em Figueirão. No retorno para a Capital, passou por uma bateria de exames, onde foi constatada a apendicite e a necessidade da cirurgia.

Jads, diz que nos shows da dupla, previstos para esse fim de semana, em Aparecida do Taboado e em Jaboticabal, o parceiro Jadson vai cumprir sozinho a agenda, mas que na próxima semana já deve estar de volta aos palcos.

O que apendicite?

A apendicite é uma inflamação, que pode ser seguida de infecção, de uma pequena estrutura que fica entre o intestino fino e o intestino grosso. Essa estrutura é uma espécie de tripa, bem pequena, aproximadamente metade do tamanho de uma caneta. Mas se for obstruída por algo como, por exemplo, um pequeno pedaço de fezes, pode fazer um grande estrago.

Uma das possíveis consequências desse aumento de pressão é a perfuração do apêndice, liberando o conteúdo contaminado para a cavidade abdominal. Isso, por sua vez, pode causar uma infecção generalizada.

