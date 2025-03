Em clima de Oscar, Bioparque Pantanal batiza arraia de Fernanda Torres; veja

A atriz Fernanda Torres não levou o Oscar 2025 de melhor atriz, mas conquistou muito mais. Entre diversas homenagens, Mato Grosso do Sul não ficou de fora e fez sua parte. Aproveitando o embalo da premiação do filme Ainda Estou Aqui, o Bioparque Pantanal batizou duas arraias de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

A arraia leopoldi é puro glamour subaquático, tem coloração preta e manchas brancas irregulares. Apesar do visual intimidador, é uma espécie pacífica quando não se sente ameaçada.

As arraias ficam no maior complexo de água doce do mundo, e agora carregam o nome da mãe e da filha, grandes atrizes brasileiras. Veja:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também