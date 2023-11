Em Corumbá, Neguinho da Beija-Flor se apresenta hoje no Festival América do Sul

O FAS (Festival América do Sul) começou ontem em Corumbá e segue até domingo (12), com diversas atrações culturais promovendo integração latino-americana com música, teatro, dança, circo, folclore, comida e artesanato. A segunda noite de apresentação ficará ao encargo do cantor Neguinho da Beija-Flor, na Praça Generoso Ponce.

O primeiro show do dia será de Dovaalle, a apresentação está prevista para começar às 21h. O sambista e cantor Neguinho da Beija-Flor se apresenta no Palco Integração, a partir das 22h30. O Projeto Kzulo sobe no Palco do Porto, a partir da 00h15.

Além da atração musical, o FAS leva a Corumbá atrações culturais regionais, nacionais e internacionais. Ao todo são 120 atrações culturais do Brasil e de outros países. São esperadas, nos quatro dias do Festival, mais de 140 mil pessoas, brasileiros e estrangeiros que curtirão sensações latinas de pura magia, alegria e paz.

Durante todo o Festival, no Pavilhão dos Países, serão expostos peças artesanais de Mato Grosso do Sul e de nove países; Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela. Também serão ministradas oficinas de artesanato.

