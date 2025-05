Em hospital de Campo Grande, jovem ganha festa surpresa de 15 anos durante internação

Mesmo longe de casa e enfrentando uma anemia falciforme, a jovem Ana Clara Marques Rodrigues viveu um momento inesquecível no último sábado (24), ao comemorar seus 15 anos de forma especial dentro do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), em Campo Grande. A surpresa foi organizada com carinho pela família e teve o apoio da equipe médica e de enfermagem do hospital.

O quarto onde Ana Clara está internada se transformou por alguns instantes: bolo, bexigas coloridas e muito amor tomaram conta do espaço. Tudo foi pensado com cuidado, respeitando suas condições clínicas. A comemoração foi autorizada após consulta com a equipe médica e nutricional, para que tudo ocorresse com segurança.

Ana Clara, que perdeu a mãe ainda pequena e vive com o pai, tem um histórico de saúde delicado e enfrenta uma rotina intensa de hospitalizações. Apesar das dificuldades, a família fez questão de marcar a data com um gesto de carinho. “Os 15 anos da Ana eram muito esperados. Não imaginávamos que ela passaria essa data no hospital, mas decidimos preparar uma surpresa. E ela amou. Foi um momento emocionante”, conta emociada a irmã Adrielle.

O gesto sensibilizou também a equipe do Humap, que abraçou a ideia e colaborou para que tudo acontecesse da melhor maneira. Para Adrielle, o dia foi um alento em meio à rotina difícil que a família vive. “É muito sofrimento vê-la indo e voltando, sem poder fazer nada. Mas nesse dia, o sentimento foi só de alegria. Agradeço de coração ao hospital e a todos os profissionais envolvidos. Só gratidão mesmo”, finaliza.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também