Em MS, Dira Paes realiza sonho de nadar em rio de águas cristalinas

A atriz Dira Paes aproveitou a viagem até Mato Grosso do Sul, onde acontece o 'Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito' para curtir o feriado de Dia dos Finados (2) no Rio Formoso. Foto da paraense nas águas cristalinas de Bonito, a 283 km de Campo Grande, circula nas redes sociais.

Dira vai ser a apresentadora do Festival, que será realizado de 4 a 11 de novembro dste ano. Ela irá conduzir a primeira noite do evento, que vai ocorrer no Centro de Convenções da cidade turística. Produções de todos países da América do Sul foram inscritas na programação, que contém mais de 600 filmes.

Nesta semana, a atriz havia batido um papo com o portal g1, a quem contou que um de seus senhos era nadar nas águas cristalinas de Bonito.

"Eu sempre sonhei conhecer Bonito. Durante as gravações de Pantanal, onde tive o encontro com este bioma maravilhoso, único e esplêndido, Bonito foi tentado, mas não conseguimos. Agora, eu vou unir duas coisas que amo tremendamente: a natureza, em seu esplendor, como é Bonito; e o Cinema, o cinema da sua melhor forma", relatou.

CineSur

As mostras competitivas vão avaliar filmes inéditos realizados em 2022 e 2023. Os vencedores vão ganhar prêmio em dinheiro e troféu.

O evento é gratuito e aberto a toda comunidade. As oficinas, que estão com as inscrições encerradas, vão abordar sobre a elaboração de projetos cinematográficos, roteiros e coproduções internacionais.

Na avaliação de Dira Paes, o Festival de Cinema de Bonito já começa grande. Para a atriz, a regionalidade e a presença de produções de todos os países da América do Sul fazem da mostra grandiosa.

"Acho que o Festival de Cinema de Bonito vai proporcionar uma coisa incrível, que é a fomentação do audiovisual local e expandi-lo para a América do Sul. A gente vai ter contato, o festival amplia para uma estação cultural. Essa primeira edição será histórica, tenho certeza", enfatizou a atriz. *Com informações do portal G1.

