Comportamento

EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense

Terceira edição do festival contou com grandes palestras, startups e produtos da cultura local

02 outubro 2025 - 18h40Carla Andréa

O terceira edição do EmpreendeFest 2025 aconteceu nesta quarta (1º) e quinta-feira (2) no Bosque Expo, em Campo Grande, com o tema “Se tá aqui, tá no futuro!”. 

Organizado pelo Sebrae/MS, o evento reuniu milhares de pessoas em dois dias de palestras, capacitações, conexões e exposições de produtos que destacaram a força dos micro e pequenos negócios no Estado.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o festival superou as expectativas e cumpriu seu papel de promover conhecimento aliado à prática.

“Nós estamos com um público relevante, pessoas interessadas, palestras lotadas. Isso mostra que a gente acertou na escolha dos palestrantes. Mas o maior resultado mesmo é amanhã: é ver se as pessoas vão aplicar o que elas estão vendo aqui”, afirmou.

Mendonça destacou que o foco da edição foi a conexão entre empreendedores e a troca de experiências. “Mostramos às pessoas o quanto conhecer pessoas e compartilhar conhecimento gera oportunidades. Desde como usar inteligência artificial, como vender mais, como atender melhor o cliente. Também tivemos 80 pequenos empresários, mais de 40 startups e 25 expositores da área de alimentação mostrando seus produtos”, detalhou.

Entre os destaques da programação estiveram palestras com nomes de peso, como o ex-jogador Zico e a atriz Deborah Secco. Segundo Mendonça, a escolha foi feita a partir de pesquisas com empreendedores.

“O Zico foi escolhido pela questão da persistência, liderança e propósito, pontos essenciais para qualquer negócio. Já a Débora veio para mostrar a importância da imagem, de como vender seu produto e sua empresa junto, porque o perfil do dono e o pequeno negócio não se separam”, explicou.

O evento também abriu espaço para quem busca capacitação. Raíssa Santana, participante do festival, avaliou a experiência como transformadora.

“Está sendo incrível, um evento muito bem estruturado, com palestrantes e capacitações muito boas. Ontem em especial a palestra do Kiz foi incrível, com muitos insights para quem trabalha com marketing digital. Estou aqui para fazer conexões, aprender para o meu negócio e também ajudar outras pessoas através do marketing digital”, disse.

Para os expositores, o EmpreendeFest é vitrine e oportunidade de negócios. Wellington Moura, artesão de Bonito e fundador da Camalote Cutelaria, destacou a chance de apresentar produtos ligados à cultura pantaneira.

“Eu faço facas que estão hoje na cinta do pantaneiro, uma ferramenta fundamental para a vida e sobrevivência dentro do bioma. É fundamental abrir esses espaços, porque são nesses momentos que temos a oportunidade de mostrar o que fazemos e também faturar um pouco mais no nosso cotidiano”, afirmou.

Ele reforçou a boa receptividade do público: “Eu fico lisonjeado pelo reconhecimento das pessoas em observar e ver o capricho que nós colocamos dentro dos nossos produtos.”

