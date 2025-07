Encontro de Carros Antigos movimenta Campo Grande neste sábado

Campo Grande será tomada por um clima de nostalgia, solidariedade e paixão pelo automobilismo no próximo sábado (19).

A partir das 14h, a Vila Morena — Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena — receberá mais uma edição do Encontro de Carros Antigos de Campo Grande e Região.

Organizado pela Confraria dos Apaixonados por Fusca e Derivados de MS, em parceria com o Grupo Amigos das Ferrugens 67, o encontro vai muito além da exposição de veículos antigos.

Com entrada gratuita, o evento também promoverá a arrecadação de agasalhos, meias e roupas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A programação conta com o apoio da Agetran, que levará ao público ações educativas sobre trânsito, além de parceiros como o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), MB Som e Iluminação, FlyDroneCG e o DJ Willy, que garantirá a trilha sonora do dia.

Um dos destaques da programação será a participação do grupo Caiçara, que promete animar o público com os passinhos clássicos dos anos 80 e 90.

