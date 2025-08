Encontro de carros antigos traz programação musical gratuita nos dias 9 e 10 de agosto

Campo Grande receberá nos dias 9 e 10 de agosto a edição 2025 do RetrocarMS, um dos maiores encontros de veículos antigos de Mato Grosso do Sul.

O evento acontecerá a partir das 8h, na Praça do Papa, com entrada gratuita e solidária. A expectativa é reunir de 400 a 600 carros clássicos, em um ambiente repleto de nostalgia, cultura e atrações musicais ao vivo.

Organizado pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados de MS, o encontro retorna após a interrupção causada pela pandemia, agora com nova identidade visual e o mesmo compromisso de preservar a história do automobilismo.

Além de participantes de todo o Estado, o evento também contará com expositores vindos de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Paraguai e Bolívia.

A exposição de veículos será acompanhada de atrações culturais e apresentações musicais. No sábado (9), a Banda Alzira’s sobe ao palco das 17h às 19h, seguida pela Coquetel Blue, das 20h às 22h.

No domingo (10), a animação começará cedo com a Banda Fernando Morreu, das 8h às 10h. O DJ Willy comanda o som ao longo do evento, e o grupo Caiçara promete animar o público com performances dos passinhos clássicos dos anos 80 e 90.

Durante o evento, expositores devem contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), e o público poderá fazer doações em pontos instalados no local.

A meta é arrecadar 600 kg de alimentos, que serão destinados à Frente de Assistência à Comunidade (FAC), responsável pela distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social na Capital.

Outro atrativo do evento será a presença da Feira Bosque da Paz, com barracas de artesanato e gastronomia regional, valorizando os talentos locais e enriquecendo a experiência dos visitantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também