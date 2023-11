Encontro de Violeiros reúne artistas renomados para shows gratuitos na Capital

Estão preparados?! Vem aí uma semana agitada para quem gosta da boa e velha viola capira, além do sertanejo de modo geral. Isso porque a ACVV-MS (Associação Cultural de Violeiros e Violeiras de MS) irá realizar o 'Encontro de Violeiros 2023', de 16 a 18 de novembro deste ano, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

No evento, o palco estará aberto para que novos talentos possam mostrar ao público e aos artistas seu potencial. Os interessados em se apresentar deverão se inscrever no local, a partir das 15h, em qualquer dia de show.

Confira o cronograma:

QUINTA (16)

15h - abertura;

19h20 - Alex & Ivan.

SEXTA (17)

15h - abertura;

18h - João Lucas e Walter Filho / Mayck e Lyan.

SÁBADO (18)

15h - abertura;

19h - João Carreiro e convidados.

DOMINGO (19)

11h - abertura

19h20 - Cacique & Pajé (SP) / Orquestra de Viola de Corumbá (MS) / Almir Sater.

Atenção às orientações

A Associação dos Violeiros e Violeiras de MS informa ainda que haverá revista em todas as entradas do Parque das Nações Indígenas. Também está proibido levar garrafas de vidro, e cooler somente com revista. Além disso, haverá serviço completo de bar e gastronomia no local.

Serviço

De quinta (16) a sábado (18), o evento no Parque das Nações começa às 15h. No domingo (19), o espaço já estará agitado a partir das 11h e irá até às 21h.

