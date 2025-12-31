Especialistas orientam como proteger pets do barulho dos fogos de artifício

Da redação, com Globo atualizado em 31/12/2025 às 13h20

Com as tradicionais festas de réveillon, os fogos de artifício são atrações para quem celebra a virada do ano, porém, apesar da beleza, dependendo do material escolhido pode ser prejudicial aos animais, especialistas alertam que, apesar de fazerem parte das comemorações de fim de ano, fogos de artifício podem provocar medo intenso, ansiedade e até acidentes com cães e gatos, devido à alta sensibilidade auditiva dos animais.

Por isso, orientam que tutores adotem medidas preventivas para proteger os pets nos momentos de maior barulho.

Por que os fogos de artifício afetam tanto os animais?

Os animais têm audição mais aguçada e não conseguem compreender a origem dos sons. Estalidos e ruídos repentinos podem ser interpretados como ameaça, ativando respostas de estresse como:

Taquicardia

Tremores

Tentativas de fuga

Latidos ou miados excessivos

Automutilação ou acidentes

Em alguns casos, o medo pode levar o animal a pular muros, quebrar janelas ou se machucar ao tentar escapar.

Como proteger os pets durante os fogos de artifício

Algumas medidas simples ajudam a reduzir o impacto dos fogos nos animais:

Mantenha portas, janelas e portões fechados para evitar fugas

Crie um ambiente seguro e confortável onde o animal já se sinta protegido

Use sons ambientes, como televisão ou música, para abafar ruídos externos

Evite deixar o pet sozinho em momentos de maior barulho

Não force contato físico se o animal demonstrar desconforto

Certifique-se de que coleira e identificação estejam atualizadas

O que não fazer

Durante momentos de medo, alguns comportamentos devem ser evitados:

Não punir o animal por reações como latir ou se esconder

Não tentar “acostumar” o pet aos fogos de forma brusca

Não deixá-lo preso em locais apertados ou inseguros

Fogos silenciosos são uma alternativa

Uma opção cada vez mais comentada por especialistas é o uso de fogos de artifício silenciosos, que produzem efeitos visuais sem estampidos. Essa abordagem reduz o impacto sonoro não só para animais, mas também para idosos, crianças e pessoas com sensibilidade auditiva.

