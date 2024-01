Está de volta! Bioparque Pantanal retoma visitação nesta terça

Após uma semana em manutenção, um dos principais pontos turísticos da Capital, o Bioparque Pantanal retomou as visitações nesta terça-feira (9). As visitas podem ser agendadas pelo site oficial.

Considerado o maior aquário de água doce do mundo, o local conta com 355 espécies de peixes, duas espécies de répteis e uma espécie de anfíbio. Além disso, dispõe de 239 tanques, onde a maioria (168) são destinados exclusivamente para a pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade.

Saiba como visitar

Terça a sábado:

Manhã – 8h30 às 12h – Check-in (entrada) até as 11h;

Tarde – 13h30 às 17h30 – Check-in (entrada) até as 16h30;

Feriados – 8h30 às 14h30 (Check-in) entrada até as 13h30.

