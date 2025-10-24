Menu
Comportamento

Estreia de novela regional vertical é destaque nesse fim de semana na Capital

Além disso, tem festival internacional, cinema a R$ 12 e muita diversão para a garotada

24 outubro 2025 - 16h00Taynara Menezes
Dirigida por Lucas Oliver, o elenco conta com Giovanna Zottino, Lantiery Muniz e Daniel SmidtDirigida por Lucas Oliver, o elenco conta com Giovanna Zottino, Lantiery Muniz e Daniel Smidt   (Foto: Divulgação )

O último final de semana de outubro promete agitar Campo Grande com uma programação recheada de variedade para todos os gostos. O destaque fica para a estreia da novela sul-matogrossense vertical, “Quem Roubou Meu Filtro?” , gravada aqui na Capital. Além disso, tem festival internacional rolando, cinema a R$ 12 a entrada e muitas opções de diversão para a criançada. Confira a agenda completa abaixo: 

Sexta-feira (24)

XXI Copa Moura – Torneio Infantil de Judô - O tradicional torneio infantil de judô chega à sua 21ª edição, reunindo jovens atletas em uma competição marcada pelo espírito esportivo. A partir das 18h
Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês, 1º piso
Entrada: Gratuita

Capivas Bar - A noite promete ter muita batida eletrônica com DJ Gnesis e DJ Magão, a partir das 18h com entrada free. 

Blues Bar - Noite de flash back vai trazer muita recordação e nostalgia nesta sexta-feira no Blues Bar. Com JS Orquestra + Control A. A partir das 19h

Cinema a R$ 12 -A Mega Promo do UCI Bosque segue valendo todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos.
Ingressos custam R$12 para sessões 2D e R$15 para 3D. Clientes Unique, do programa de fidelidade, pagam R$11 nas sessões 2D.
Local: UCI Cinemas – 2º piso

Sábado (25)

Blues Bar - TRIBUTO POP KINGS – Michael Jackson & Bruno Mars+ Ed Sheeran + The Weeknd + Harry Styles + Sam Smith - Grandes vozes de Campo Grande, acompanhadas da banda Labhits, em uma noite de hits que marcaram gerações homenageiam nomes da música pop. Ingressos na plataforma Sympla. 

Capivas Bar - Traz a segunda edição do Summer Eletrohits com DJ Joaquim e Dj Lvcas Moreno, agitando a noite por lá. A entrada é free. Horário 20h

2º Festival Okinawa: A cultura e as tradições de Okinawa em destaque através da música, dança, culinária típica e atividades abertas ao público. Além da gastronomia oriental, o público poderá conferir apresentações culturais e oficinas que valorizam a herança japonesa no Estado. A partir das 11h -                                                                    Local: Associação Okinawa de Campo Grande – Rua dos Barbosas, 110, bairro Amambaí
Entrada: Gratuita.

Halloween do Bosque - Uma tarde especial com muitas brincadeiras e fantasias para toda a família.
Horário: 15h às 18h
Local: Praça de Alimentação do Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Estreia da novela “Quem Roubou Meu Filtro” - A primeira novela vertical de Mato Grosso do Sul será lançada em uma sessão especial. Criada por Lucas Oliver, a produção mistura humor, mistério e crítica às redes sociais, em um formato feito para o celular.
Horário: 19h30
Local: Antiga loja Zara – Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Renato Albani – Espetáculo “A Ignorância É Uma Dádiva” - O humorista Renato Albani apresenta seu novo show de stand up em duas sessões no Bosque Expo.
Horários: 19h e 21h
Local: Bosque Expo, 2º piso (acesso externo)
Ingressos: A partir de R$50
 

Torneio de Futebol de Mesa – Fefumems - Competição para os fãs de futebol de mesa, com participação aberta ao público.
Horário: 14h30
Local: Loja da Fefumems, 2º piso (em frente ao UCI Cinemas)
Entrada: Gratuita

Jogos no Telão do Bosque - Transmissões ao vivo na Praça de Alimentação, com entrada gratuita no Bosque dos Ipês

Corinthians x Vitória – 15h

Flamengo x Fortaleza – 18h30
 

Domingo (26)

Missa no Bosque - Celebração aberta ao público na Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Horário: 11h
Local: 1º piso, em frente à Praça Central
Entrada: Gratuita

Jogos no Telão do Bosque

Botafogo x Santos – 15h
Local: Praça de Alimentação, 2º piso
Entrada: Gratuita

Capivas Bar - Terá noite de doces ou travessuras? A segunda edição do Balloween chega com uma competição assustadora, quem vai levar? Entrada a R$ 10 - a partir das 18h

