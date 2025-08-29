Menu
Comportamento

Ex-diretora da Vogue Brasil participa do Pantanal Fashion Week 2025 em Campo Grande

Daniela Falcão fará palestra sobre moda e criatividade

29 agosto 2025 - 14h24Carla Andréa

O Pantanal Fashion Week 2025 terá um encontro especial no dia 5 de setembro, em Campo Grande.

A jornalista e empresária Daniela Falcão, referência no mercado editorial e no jornalismo de moda no Brasil, ministra uma palestra a partir das 20h30, no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, 103, Centro). A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.

A vinda de Daniela é fruto de uma parceria entre o evento e o Sebrae-MS. O bate-papo pretende abordar temas como criatividade, representatividade, moda consciente e o impacto da cultura regional na economia da moda, aproximando o público sul-mato-grossense de discussões atuais do setor.

Quem é Daniela Falcão?

Nascida em Salvador, Daniela é formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e construiu carreira em veículos como Tribuna da Bahia, A Tarde e Folha de S. Paulo.

Sua trajetória se consolidou no jornalismo de moda, especialmente à frente da Vogue Brasil, onde foi editora-chefe entre 2005 e 2016.

Depois, assumiu cargos de liderança na Edições Globo Condé Nast, chegando ao posto de diretora-geral entre 2017 e 2020, com responsabilidade sobre publicações como Vogue, Casa Vogue, GQ e Glamour.

Reconhecida internacionalmente, integra desde 2013 o ranking BoF 500 (Business of Fashion) e foi premiada com o Troféu Mulher Imprensa.

Atualmente, dirige a Solar Comunicações, empresa de consultoria estratégica, e é idealizadora do Nordestesse, projeto voltado à economia criativa do Nordeste nas áreas de moda, design e gastronomia.

