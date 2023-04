Ex-marido de Preta Gil estaria tendo caso com a estilista da cantora

Taynara Menezes, com CM7

O ex-marido da Preta Gil, Rodrigo Godoy, foi acusado de estar tendo um caso com a ex-estilista da cantora, além da recente separação do casal, Preta ainda está em tratamento contra o câncer, a informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias.

Conforme o colunista, a traição foi descoberta após instalar um rastreador no marido. “A informação chegou aos ouvidos de Preta, que tomou uma atitude digna de Shakira: ela colocou um rastreador no carro de Rodrigo e, acompanhando o trajeto que ele fazia, conseguiu confirmar suas suspeitas sobre ele e a ex-estilista”, diz o jornalista.

Leo ainda detalhou que Rodrigo viajava constantemente para São Paulo, onde se encontrava com a amante. Até Bela Gil, irmã de Preta, já teria feito um flagrante.

Rodrigo deixou a residência do casal, no Rio de Janeiro, no dia 14, um dia antes da cantora ter deixado o hospital após ficar internada para tratar um choque séptico.

