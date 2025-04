Expogrande começa quinta-feira com expectativa de superar edição anterior

Faltam três dias para iniciar a 85ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O tradicional evento da Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul) terá dez dias de programação com shows regionais e nacionais, a expectativa desse ano é superar a edição anterior.

Conforme a Acrissul, três restaurantes renomados estarão presentes no evento, além de 20 leilões e debates com participantes de outros estados. A feira agropecuária de MS prevê, pelo menos, repetir o desempenho financeiro do ano passado, que foi de R$ 577 milhões.

Neste ano, a Expogrande contará com uma estrutura totalmente revitalizada e moderna – um audacioso projeto da gestão da diretoria presidida pelo pecuarista Guilherme de Barros Bumlai e que começou no ano de 2023. O slogan escolhido para este ano é "85ª Expogrande – Unindo a história do agro com a sua".

A abertura da feira acontece na quinta-feira (3), a partir das 19h00 no tatersal de elite 1 da Acrissul, com a presença de autoridades, lideranças políticas e ruralistas, além de associados, diretores, expositores, patrocinadores, apoiadores e produtores rurais do Estado.

Shows

Logo após a abertura na quinta-feira (3), será realizado o primeiro show, com Matogrosso e Mathias, com entrada gratuita ao parque. Nos dois domingos, o acesso e os shows também serão gratuitos, o primeiro (dia 6) com Jota Quest e o no último dia, 13, com atrações locais do sertanejo.

Os shows mais disputados terão ingresso à parte que serão na sexta-feira (11) Jorge e Mateus e no sábado (12) com Hugo e Guilherme, para adquirir ingressos acesse o perfil da @Dutsentretenimento.

Nos dias sem portões abertos, a visitação à feira custará R$ 20, com a bilheteria cobrando após às 15h.

