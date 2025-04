Expogrande tem entrada livre até às 14 horas deste sábado

A 85ª Expogrande terá entrada livre para visitação até às 14 horas, neste sábado (12). Após esse horário será cobrado ingresso de R$ 20,00, que podem ser adquiridos nas bilheterias do Parque de Exposições Laucídio Coelho, local de realização da feira agropecuária. O Parque Infantil está aberto a partir das 13h00.

Além dos pavilhões de animais, que estão expostos para julgamentos e comercialização, a feira tem a Fazendinha Acrissul, que poderá ser visitada neste sábado das 09h00 às 21h00. A noite, o show fica por conta da dupla Hugo e Guilherme.

Além disso, o parque conta com a presença de três restaurantes – O Coco Bambu, a Fazenda Churrascada e o Old Sheep Steak Bar.

Ao longo do Parque de Exposições Laucídio e próximo à rena de shows estão à disposição do visitante uma praça de alimentação com drinks e comidas para os mais diversos paladares, como crepe suíço, espetinho, pizza, pastel, hambúrguer, cocada, milk shake, pipoca, algodão doce, batata frita e shawarma.

Os estandes comerciais são uma atração à parte, com exposição de máquinas, veículos, equipamentos, insumos agropecuários, serviços e a oportuna presença de 4 bancos: Bradesco, Sicredi, Caixa e Banco do Brasil. Este último começa a atender na terça-feira, dia 8.

Há cursos gratuitos nos estandes do Senar e do Senai e expositores como Fiems, Famasul, Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado mantém agendas próprias de atendimento e oferecimento de cursos, vagas de emprego e palestras técnicas voltadas para a inovação e ao agronegócio.

