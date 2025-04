Expogrande terá oficinas gratuitas de café e churrasco

A Expogrande 2025 terá oficinas gratuitas de churrasco e café, a proposta é levar conhecimento e técnicas culinárias acessíveis e cheias de sabor. Realizada pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) a atividade acontecerá nesta quarta-feira (9), das 15h às 18h, enquanto a Oficina de Churrasco será no sábado (12), das 10h às 13h.

As duas atividades acontecerão no estande do Sistema Famasul, dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho. As atividades são abertas ao público, com vagas limitadas e inscrições feitas no local.

Conforme o Coordenador Educacional do Senar/MS, Carlos Henrique de Paula Geraldo, na área de churrasco, os participantes aprendem desde o preparo da churrasqueira até técnicas para limpar e assar diferentes cortes, dominar pontos de cocção e preparar acompanhamentos que ressaltam o sabor da carne.

Já na aprendizagem voltada para o café, o foco está na versatilidade do grão: o público vai explorar métodos de preparo e colocar a mão na massa na criação de bebidas geladas e subprodutos criativos com potencial de valor agregado.

“A oficina de bebidas à base de café é uma oportunidade de explorar novos sabores e possibilidades com um ingrediente tão presente na nossa cultura, aprendendo receitas simples que podem ser reproduzidas em casa e até mesmo gerar renda. Nosso objetivo é proporcionar um aprendizado que valorize o saber tradicional, mas também traga novas técnicas e orientações”, explica.

Segundo Carlos, a ação é uma oportunidade de aprender, experimentar e levar para casa informações que podem ser aplicadas no dia a dia. “Nem todo mundo tem experiência para acender um fogo ou limpar uma peça de carne, e essas são tarefas que fazem parte da rotina de muitas famílias do campo. É uma chance de adquirir habilidades práticas, entender a importância de cada etapa e ganhar mais segurança na execução dessas atividades.”

